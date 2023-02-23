Antonio Sefer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sefer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Sefer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Sefer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Sefer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sefer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Sefer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sefer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Sefer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Sefer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Sefer 22 Nisan 2000 tarihinde Galați şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Sefer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Antonio Sefer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 20 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Antonio Sefer'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonio Sefer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Sefer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Sefer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Sefer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Otelul Galati

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2017 yılında Groningen U19

1 Temmuz 2018 yılında Groningen U21

20 Şubat 2019 yılında FC Rapid 1923

Antonio Sefer kimdir

Antonio Sefer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Sefer şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Sefer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 24 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 21 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Antonio Sefer nereli

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