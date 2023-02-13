Antonio Sivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Sivera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Sivera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Sivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Sivera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Sivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Sivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Sivera 11 Ağu 1996 tarihinde Xàbia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Sivera Salvá şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Sivera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Antonio Sivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 19 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Antonio Sivera'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Sivera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoniosivera/

Antonio Siveraboyu ve yaşı kaç

Antonio Sivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Sivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Sivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Sivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hércules Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2015 yılında V. Mestalla

19 Temmuz 2017 yılında Alavés

13 Ocak 2020 yılında UD Almería

17 Ağu 2020 yılında Alavés

Antonio Sivera kimdir

Antonio Sivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Sivera şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Jávea ( -2009), Alicante CF (2009-2011)

Antonio Sivera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Sivera nereli

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