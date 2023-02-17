Antonio Sokcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sokcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Sokcevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Sokcevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Sokcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sokcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Sokcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Sokcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Sokcevic 7 Mayıs 2002 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Luci Šokčević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Sokcevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Sokcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Sokcevic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Sokcevicboyu ve yaşı kaç

Antonio Sokcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Sokcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Sokcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Sokcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U16

1 Şubat 2018 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2018 yılında Burgenland U18

15 Mayıs 2020 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2021 yılında SV Kapfenberg

Antonio Sokcevic kimdir

Antonio Sokcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Sokcevic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Purkersdorf (2009-)

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Antonio Sokcevic nereli

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