Antonio Soldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Soldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Soldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Soldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Soldo 12 Ocak 1988 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Soldo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Soldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 3 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Antonio Soldo'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Soldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Soldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Soldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Soldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında HSK Posusje

1 Aralık 2009 yılında Siroki Brijeg

1 Ocak 2010 yılında NK Imotski

30 Haziran 2010 yılında Siroki Brijeg

1 Ağustos 2010 yılında GOSK Gabela

30 Haziran 2013 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2018 yılında Zrinjski Mostar

Antonio Soldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Soldo şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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