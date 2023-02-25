Antonio Tanushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Tanushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Tanushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Tanushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Tanushi 13 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Tanushi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına - tarihinde katılmıştır. Antonio Tanushi'nin KF Korabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Tanushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Tanushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Tanushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Tanushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Tanushi şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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