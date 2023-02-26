Antonio Van Wyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Van Wyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Van Wyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Van Wyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Van Wyk 30 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Van Wyk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına - tarihinde katılmıştır. Antonio Van Wyk'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Van Wyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Van Wyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Van Wyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Van Wyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Van Wyk şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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