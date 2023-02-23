Antonio Vutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Vutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Vutov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Vutov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Vutov 6 Haziran 1996 tarihinde Mezdra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антонио Венциславов Вутов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Vutov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Vutov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Vutov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Vutov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Vutov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonio Vutov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Vutov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Levski Sofia

9 Ocak 2014 yılında Udinese

22 Temmuz 2015 yılında Cosenza

30 Haziran 2016 yılında Udinese

11 Temmuz 2016 yılında Lecce

26 Ocak 2017 yılında Udinese

28 Ocak 2017 yılında Botev Plovdiv

30 Haziran 2017 yılında Udinese

1 Temmuz 2017 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2018 yılında Udinese

17 Ağustos 2018 yılında Botev Plovdiv

25 Eylül 2020 yılında Mezőkövesd

18 Temmuz 2022 yılında Lok. Sofia

Antonio Vutov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Vutov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Vutov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Mezdra; Levski Sofia

Bulgaristan takımında 8 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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