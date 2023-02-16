Antonio Yakoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Yakoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Yakoub kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Yakoub ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Yakoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Yakoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Yakoub

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Yakoub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Yakoub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Yakoub 12 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Finlandiya,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Yakoub Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Antonio Yakoub, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Yakoub'nin Gefle IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Yakoubboyu ve yaşı kaç

Antonio Yakoub Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Yakoub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Yakoub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Yakoub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Assyriska U19

1 Temmuz 2019 yılında Assyriska FF

23 Mart 2022 yılında Sirius

25 Temmuz 2022 yılında Gefle

30 Kasım 2022 yılında Sirius

31 Aralık 2022 yılında Assyriska FF

20 Ocak 2023 yılında Gefle

Antonio Yakoub kimdir

Antonio Yakoub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Yakoub şuan Gefle IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djurgårdens IF (-2017), Assyriska FF (2018-2019)

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Antonio Yakoub nereli

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