Antonito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Antonito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Antonito 21 Ağustos 2001 tarihinde Torremolinos şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Contreras Lozano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Antonito Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. Antonito, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonito'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Antonito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Antonito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında T. Pichón U19
1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2020 yılında Málaga C
1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño
Antonito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Antonito şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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