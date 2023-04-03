Antonito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Antonito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.