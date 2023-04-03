Antoniu Roca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoniu Roca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoniu Roca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoniu Roca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoniu Roca 5 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antoniu Roca Vives şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoniu Roca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Antoniu Roca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antoniu Roca'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoniu Roca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoniu Roca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoniu Roca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoniu Roca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2020 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2021 yılında RCD Espanyol B

Antoniu Roca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoniu Roca şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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