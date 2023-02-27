Antons Dresmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antons Dresmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Antons Dresmanis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antons Dresmanis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.