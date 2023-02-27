Antons Dresmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antons Dresmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antons Dresmanis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antons Dresmanis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antons Dresmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antons Dresmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antons Dresmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antons Dresmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antons Dresmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antons Dresmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antons Dresmanis 19 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur.  Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Antons Aleksandrs Dresmanis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antons Dresmanis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antons Dresmanis'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antons Dresmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antons Dresmanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2017 yılında Babite

19 Temmuz 2017 yılında FS Jelgava II

1 Ocak 2020 yılında Jelgava

1 Temmuz 2022 yılında Jelgava

Antons Dresmanis kimdir

Antons Dresmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antons Dresmanis şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antons Dresmanis nereli

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