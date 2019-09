Antrenör Can Üner'e Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan anlamlı ödül

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Seçimli Genel Kurulu'nun yapıldığı Portekiz'in başkenti Lizbon'da milli sporcumuz Çağla Büyükakçay'ın antrenörü Can Üner, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) başvurusunu değerlendiren ITF komisyonu tarafından 2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Mart 2012'den beri milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan Can Üner, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir kortlardan uzak kalmıştı. TTF, 2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülleri'nde antrenörlük alanında Can Üner'i ITF'e önerdi ve Üner komisyon kararıyla ödülün sahibi oldu.

"İNŞALLAH TÜRK TENİSİNE DAHA FAZLA KATKIM OLUR"

Verdiği emeklerin karşılığını bu şekilde görmekten çok mutlu olduğunu kaydeden Üner, "Maddi ve manevi her zaman yanımda olan Türkiye Tenis Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum. Onların destekleri ve inançları olmadan bu başarı olmazdı. Daha da iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum Çağla'ya da çok güveniyorum. İnşallah Türk tenisine daha da fazla katkım olur bundan sonraki zamanlar için. Ayrıca desteklerini esirgemeyen ENKA Spor Kulübü'ne de teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

"TÜRK TENİSİ YÜKSELEN İVMESİNİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR"

Lizbon'da Can Üner adına ödülü alan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Dünya tenisini yönetenlerin olduğu bir toplantıda milli sporcumuz Çağla Büyükakçay'ın değerli antrenörü Can Üner adına bu büyük ödülü almak benim için çok gurur verici oldu. Sporcuları, antrenörleri ve hakemleriyle Türk Tenisi yükselen ivmesini her geçen gün arttırıyor, arttırmaya da kuşkusuz devam edecek. Kurduğumuz sistemde meyvelerini topladığımız başarılardan dolayı oldukça mutluyum" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA