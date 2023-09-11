Antrenör Eğitim Programları Devam Ediyor

TFF'nin Erzurum'daki antrenör eğitim programları hız kesmeden devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antrenör Eğitim Programları Devam Ediyor

TFF'nin Erzurum'daki antrenör eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. 1-12 Eylül tarihleri arasında UEFA A18, UEFA A19, UEFA A20 ve UEFA B36 eğitimlerinin 2. aşamaları tamamlandı. Erzurum'daki eğitimlerde UEFA A Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Fatih Serkan Albayrak, UEFA B Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü, Nur Mustafa Gülen, Kemal Coşkun, Seyit Cem Ünsal, Aşkın Çift ve Furkan Köseoğlu görev aldı. Eğitim programlarında Erzurum Kızılay'ın adaylara bilgilendirme yapılmasıyla beraber arzu eden aday antrenörler kan değerlerinin ölçümleri sonrası kan bağışında bulundu.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin önderliğinde yenilenen Antrenör Eğitim Programlarında "Gerçek Temelli, Akıcı Oyun İçinde ve Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde her aday antrenörün Oyun Felsefesi ve Oyun Kurguları içerisinde eğitimler gerçekleştiriliyor. Eğitimler yüz yüze ve online olarak yapılan aşamalardan oluşuyor ve yaklaşık bir yıl sürüyor.

Antrenör eğitim programları, 11-20 Eylül tarihleri arasında Erzurum da yapılacak olan UEFA A21, UEFA A22 programlarıyla devam edecek.

Antrenör Eğitim Programları Devam Ediyor

Antrenör Eğitim Programları Devam Ediyor

Antrenör Eğitim Programları Devam Ediyor

Antrenör Eğitim Programları Devam Ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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