Antrenör Maaşı Ne Kadar? 2021 Antrenör Maaşları, Antrenör İş İlanları

Antrenör görev tanımı nedir, Antrenör ne iş yapar, Antrenör olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Antrenör mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Antrenör Tanımı;

Her yaş grubunda bireylerin belirli bir Spor dalında yetenek seçimi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, modellemesi ve her türlü. 'spor dalının kondisyonerliği ile antrenman programlarını- hazırlanması, yönetilmesi ve uygulaması, faaliyetlerini yürütme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Antrenör Maaşı Ne Kadar? 2021 Antrenör Maaşları

Antrenör maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Antrenör maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Antrenör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Antrenör Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Antrenör Ne İş Yapar?

Antrenör , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik direktörün hazırladığı plan, program ve çalışma yöntemlerini incelemek,

b) Teknik direktörün nezaretinde sporcuları teknik, taktik, fizik, kondisyon ve psikolojik olarak müsabakalara hazırlamak,

c) Sporcuların dayanıklılık, hız ve güçlerini artırıcı koşu, yürüyüş ve çalışmaları tek ya da toplu olarak yaptırmak,

d) Soyunma odasında ve sahada sporculara teorik ve pratik olarak uygulanacak mücadele biçimlerini gösterip hatalarını yerinde tespitle düzelttirmek,

e) Antrenmanlarda yapılacak müsabakaların taktiğini uygulatıp, kişisel veya takım olarak zayıf yönleri belirleyip zayıflığı yenmek amacıyla gerekli tekniklerin pratik olarak gösterilmesini ve yöneltilmesini sağlamak,

f) Rakip ekibin gücünü ölçmeye çalışıp takım kaptanına maç stratejisi hakkında planını açıklayarak tavsiyelerde bulunmak,

g) Gerektiğinde takımı kampa almak,

h) Dengeli beslenmeleri için gıda rejimi hazırlayıp yemekleri kontrol etmek,

i) Sporcuların sağlık durumları, özel yaşamları, izinleri ve sorunları ile ilgilenip çözmeye çalışmak,

j) Sporcuların devamlarını ve form durumlarını izleyip form düşüklüğü gösteren oyuncuları tespit ederek uyarmak,

k) Form düşüklüğü gösteren oyuncuları özel çalışmaya tabi tutup moral çalışmaları uygulamak, gerektiğinde kadro dışı bırakmak,

l) Teknik direktör ile sporcular arasında diyalogu sağlamak,

m) Soyunma odasında takımı açıklayıp müsabaka için gerekli taktiği vermek,

n) Müsabaka boyunca kendisine ayrılan yerde müsabakayı izleyip sporcuları ikaz etmek,

o) Devre aralarında ya da müsabaka esnasında gerektiğinde oyuncu ve oyun düzeninde değişiklik yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Antrenör Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Antrenör Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Antrenör mesleğinin meslek kodu 3422.02 olarak belirlenmiştir



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