Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?
Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi Meslek Kodu ile Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü, İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat), Havacılık ve Uzay Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Hafriyat Makineleri Ve İlgili Teçhizat Operatörleri mesleği için “8342.04” kod olarak kullanılır iken Sterilize Pişirme Operatörü-Meyve Ve Sebze Konservesi mesleği için “8161.00” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2310.05” olarak belirlenmiştir.
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