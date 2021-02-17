Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Hafriyat Makineleri Ve İlgili Teçhizat Operatörleri mesleği için “8342.04” kod olarak kullanılır iken Sterilize Pişirme Operatörü-Meyve Ve Sebze Konservesi mesleği için “8161.00” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2310.05” olarak belirlenmiştir.

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