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Antropoit ne demek, TDK'ya göre Antropoit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antropoit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antropoit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antropoit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antropoit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antropoit ne demek, TDK'ya göre Antropoit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antropoit ne demek? Antropoit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antropoit kelimesi. Peki antropoit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antropoit nedir, antropoit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ANTROPOİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antropoit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antropoit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antropoit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsansı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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