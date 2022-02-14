Antropoit ne demek, TDK'ya göre Antropoit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antropoit ne demek? Antropoit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antropoit kelimesi. Peki antropoit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antropoit nedir, antropoit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTROPOİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antropoit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antropoit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antropoit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsansı

