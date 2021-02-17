Antropolog Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) mesleği için “9311.08” kod olarak kullanılır iken Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) mesleği için “8332.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Antropolog Meslek Kodu “2632.01” olarak belirlenmiştir.

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