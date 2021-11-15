Antroposantrizm ne demek, TDK'ya göre Antroposantrizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antroposantrizm ne demek? Antroposantrizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antroposantrizm kelimesi. Peki antroposantrizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antroposantrizm nedir, antroposantrizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTROPOSANTRİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antroposantrizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antroposantrizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antroposantrizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanmerkezcilik

