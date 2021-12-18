Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı2022 Bursa Uludağ Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1097103122022 Altınbaş Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2029101182022 Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910778Araç sahipleri bu tavsiyeler cebinizi rahatlatacak! İşte yakıt tasarrufu yapmanızı sağlayacak 5 mükemmel öneriAntsız ne demek, TDK'ya göre Antsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1100 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı 2022?2022 Kocaeli Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1069302172022 İstanbul Bilgi Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2025116862022 Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910566
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Antsız ne demek, TDK'ya göre Antsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antsız ne demek, TDK'ya göre Antsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antsız kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antsız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antsız nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antsız kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antsız ne demek, TDK'ya göre Antsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antsız ne demek? Antsız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antsız kelimesi. Peki antsız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antsız nedir, antsız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ANTSIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antsız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre antsız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ant içilmemiş

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT