Antsız ne demek, TDK'ya göre Antsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antsız ne demek? Antsız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antsız kelimesi. Peki antsız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antsız nedir, antsız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTSIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antsız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre antsız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ant içilmemiş

