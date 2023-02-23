Antti Latva Kivisto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antti Latva Kivisto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antti Latva Kivisto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antti Latva Kivisto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antti Latva Kivisto 3 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antti Latva Kivisto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Antti Latva Kivisto'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Antti Latva Kivisto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antti Latva Kivisto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antti Latva Kivisto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antti Latva Kivisto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında VPS II

1 Ocak 2022 yılında VPS

Antti Latva Kivisto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antti Latva Kivisto şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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