Antti Ville Raisanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antti Ville Raisanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antti Ville Raisanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antti Ville Raisanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antti Ville Raisanen 4 Nisan 1998 tarihinde Joroinen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antti Ville Raisanen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Antti Ville Raisanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Antti Ville Raisanen'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Antti Ville Raisanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antti Ville Raisanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antti Ville Raisanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antti Ville Raisanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında KuPS

1 Ocak 2018 yılında AC Kajaani

6 Mart 2019 yılında Mikkelin

17 Şubat 2022 yılında VPS

Antti Ville Raisanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antti Ville Raisanen şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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