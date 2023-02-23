Anttoni Huttunen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anttoni Huttunen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anttoni Huttunen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anttoni Huttunen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anttoni Huttunen 17 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anttoni Huttunen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anttoni Huttunen'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anttoni Huttunen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anttoni Huttunen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anttoni Huttunen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anttoni Huttunen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında MYPA

1 Ocak 2021 yılında FC KTP

Anttoni Huttunen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anttoni Huttunen şuan FC KTP takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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