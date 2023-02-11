Antu Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antu Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antu Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antu Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antu Hernandez 26 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antú Ariel Hernández Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antu Hernandez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antu Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antu Hernandez'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antu Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antu Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antu Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antu Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2019 yılında CA All Boys

1 Temmuz 2019 yılında Sansinena

1 Ocak 2022 yılında Villa Mitre

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Antu Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antu Hernandez şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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