Antun Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antun Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antun Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antun Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antun Markovic 4 Temmuz 1992 tarihinde Gnjilane şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antun Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antun Markovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antun Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antun Markovic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antun Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antun Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antun Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antun Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Koprivnica

31 Aralık 2012 yılında Slaven Belupo

9 Ağu 2013 yılında Koprivnica

31 Aralık 2013 yılında Slaven Belupo

19 Temmuz 2019 yılında Atyrau

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2020 yılında Slaven Belupo

21 Ağu 2020 yılında Papuk Orahovica

1 Şubat 2021 yılında Rot-Weiß Erfurt

13 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

Antun Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antun Markovic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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