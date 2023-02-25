Anwar Memet Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anwar Memet Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anwar Memet Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anwar Memet Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anwar Memet Ali 10 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 安外尔·麦麦提艾力 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anwar Memet Ali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Anwar Memet Ali'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anwar Memet Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anwar Memet Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anwar Memet Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anwar Memet Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında GZ H. Zhicheng

1 Ocak 2020 yılında GZ Hengfe. Res.

1 Ocak 2021 yılında GuiZ FC

29 Nisan 2022 yılında CZ Mighty Lions

22 Ağustos 2022 yılında GX PG Haliao

31 Aralık 2022 yılında CZ Mighty Lions

Anwar Memet Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anwar Memet Ali şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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