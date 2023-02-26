Anye Derick Fru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anye Derick Fru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anye Derick Fru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anye Derick Fru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anye Derick Fru 26 Haziran 1995 tarihinde Bamenda şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anye Derick Fru Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Anye Derick Fru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anye Derick Fru'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anye Derick Fru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anye Derick Fru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anye Derick Fru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anye Derick Fru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Union Douala

24 Ağustos 2018 yılında Shoalah

1 Temmuz 2020 yılında Coton Sport FC

23 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

Anye Derick Fru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anye Derick Fru şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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