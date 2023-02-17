Anze Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anze Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anze Kolar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anze Kolar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anze Kolar 28 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anze Kolar Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anze Kolar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anze Kolar'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anze Kolar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anze Kolar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anze Kolar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anze Kolar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

11 Ağu 2022 yılında SD Sencur

16 Ocak 2023 yılında NK Radomlje

Anze Kolar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anze Kolar şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anze Kolar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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