Anze Nabergoj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anze Nabergoj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anze Nabergoj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anze Nabergoj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anze Nabergoj 19 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anze Nabergoj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anze Nabergoj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Anze Nabergoj'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anze Nabergoj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anze Nabergoj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anze Nabergoj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anze Nabergoj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2021 yılında ND Bilje

Anze Nabergoj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anze Nabergoj şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.