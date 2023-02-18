Anze Pucihar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anze Pucihar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anze Pucihar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anze Pucihar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anze Pucihar 5 Mart 2001 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anze Pucihar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L & F yapmaktadır. Anze Pucihar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anze Pucihar'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anze Pucihar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anze Pucihar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anze Pucihar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anze Pucihar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pescara Altyapı

22 Ağu 2019 yılında NK Bravo U19

1 Ekim 2020 yılında NK Dekani

1 Ocak 2021 yılında NK Brinje Grosuplje

Anze Pucihar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anze Pucihar şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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