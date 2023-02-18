Anze Sparovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anze Sparovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anze Sparovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anze Sparovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anze Sparovec 28 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anze Sparovec Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anze Sparovec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Anze Sparovec'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anze Sparovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anze Sparovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anze Sparovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anze Sparovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anze Sparovec şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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