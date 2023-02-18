Anze Turicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anze Turicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anze Turicnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anze Turicnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anze Turicnik 23 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anze Turicnik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anze Turicnik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Anze Turicnik'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anze Turicnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anze Turicnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anze Turicnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anze Turicnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Fuzinar

Anze Turicnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anze Turicnik şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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