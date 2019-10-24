Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (2)

YIKIM ERTELENDİ

Rize'nin İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Anzer Yaylası'nda kaçak olduğunun tespit edilmesi üzerine yıkılması planlanan 5 yapının sahiplerine, eşyalarını çıkarmaları için 1 hafta süre tanındığını söyledi. Yıkımların ertelendiği belirten Seyhan, "5 yapının kaçak olduğunu tespit ettik. Geldiğimizde üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Bizim vatandaşla karşı karşıya gelmemiz söz konusu değil. Ben burada konunun gereğini yapmakla mükellefim. Vatandaşlarımız bizden talep ettiler, "Evlerimizde değerli eşyalarımız var. En azından çatıdaki saclarımızı sökelim" dediler. Biz de kendilerine 1 hafta süre tanıdık. Bu, burada kapandı demek değildir. Bu konu ile alakalı geçmiş dönemde kapattığımız ocağımız da vardır. Vatandaşlarımıza söyledik, 1 hafta ara verdik" dedi.

KAÇAK YAPI SAHİPLERİNDEN TEPKİ

Yıkım kararına tepki gösteren yayla sakinlerinden Saime Lezgioğlu, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Burada sadece yatmak için kalacağım, daha borcu bitmedi. Nerede kalacağım burası yıkılırsa?" diye konuştu.

Yaylada yapısı yıkılacak Ayşe Duman da "Komşular bana yardım etti. Gelinim, 25 bin lira borca girdi burası için. 2 çocuğumu üniversitede okuttum. Eşim 40 sene önce vefat etti. Çocuklarımın geliri yok. Hayvancılık yaparak, geçimimi sağlıyorum" dedi.

Harun Duman ise "7 sene önce devlet desteğiyle hayvancılığa başladım. Hayvanlar gün geçtikçe arttı. Muhtar, yaylada "Dışını tahtadan yap, içini ne yaparsan yap" dedi. Bize burayı yaptırdı. Şimdi ise yıkım kararı aldırtmış" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA