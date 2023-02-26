Anzor Mekvabishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anzor Mekvabishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anzor Mekvabishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anzor Mekvabishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anzor Mekvabishvili 5 Haziran 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ანზორ მექვაბიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anzor Mekvabishvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J9 FTM yapmaktadır. Anzor Mekvabishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Anzor Mekvabishvili'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anzor Mekvabishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anzor Mekvabishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anzor Mekvabishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anzor Mekvabishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında Dinamo Tbilisi

Anzor Mekvabishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anzor Mekvabishvili şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Anzor Mekvabishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 23 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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