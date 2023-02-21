Anzor Sanaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anzor Sanaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anzor Sanaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anzor Sanaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anzor Sanaia 22 Mayıs 1989 tarihinde Mineralnye Vody, Stavropol Kray şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Саная Анзор Зурабович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anzor Sanaia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Anzor Sanaia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Anzor Sanaia'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anzor Sanaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anzor Sanaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anzor Sanaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anzor Sanaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Baltika 2

1 Temmuz 2007 yılında Sportacademclub

1 Ocak 2008 yılında Baltika

1 Temmuz 2009 yılında Lokomotiv 2

1 Nisan 2011 yılında Sp. Kostroma

1 Ocak 2013 yılında Tekstilshchik

1 Temmuz 2014 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2016 yılında Orenburg

1 Temmuz 2017 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

8 Ocak 2019 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2020 yılında Enisey

13 Şubat 2023 yılında Kariyer sonu

Anzor Sanaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anzor Sanaia şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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