Anzor Sukhiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anzor Sukhiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anzor Sukhiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anzor Sukhiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anzor Sukhiashvili 28 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ანზორ სუხიაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anzor Sukhiashvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anzor Sukhiashvili'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anzor Sukhiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anzor Sukhiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anzor Sukhiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anzor Sukhiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Metalurgi R.

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2018 yılında FC Dila

1 Ocak 2019 yılında Sioni Bolnisi

19 Ocak 2020 yılında Shukura

1 Ocak 2021 yılında FC Merani

Anzor Sukhiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anzor Sukhiashvili şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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