Anzor Tevzadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anzor Tevzadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anzor Tevzadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anzor Tevzadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anzor Tevzadze 25 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anzor Tevzadze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anzor Tevzadze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anzor Tevzadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anzor Tevzadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anzor Tevzadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anzor Tevzadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2021 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2022 yılında FC Samtredia

31 Aralık 2022 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Anzor Tevzadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anzor Tevzadze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anzor Tevzadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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