Anzur İsmoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anzur İsmoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anzur İsmoilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anzur İsmoilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anzur İsmoilov 21 Nisan 1985 tarihinde Taschkent şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Анзур Хусанович Исмоилов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anzur İsmoilov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Anzur İsmoilov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anzur İsmoilov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anzur İsmoilov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/anzurismailov?igshid=ghopkv2lzk84

Haberin Devamı

Anzur İsmoilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anzur İsmoilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Anzur İsmoilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anzur İsmoilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Traktor Tashkent

1 Ağustos 2003 yılında Pakhtakor

1 Ekim 2009 yılında Cezalı

1 Aralık 2009 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2010 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2011 yılında CC Yatai

10 Temmuz 2018 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2020 yılında Pakhtakor

5 Ocak 2022 yılında AGMK Olmaliq

Anzur İsmoilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anzur İsmoilov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anzur İsmoilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Soliqchi (2000-2001)

Özbekistan takımında 5 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 103 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.