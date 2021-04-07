AÖF birinci dönem sınavları online olarak gerçekleştirilmişti. Güz döneminin ardından gözler bahar dönemi sınavlarına çevrildi. Peki AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman 2021? AÖF vize sınavları nasıl yapılacak? AÖF vize sınavları online mi olacak? İşte tüm merak edilenler...

AÖF 2. DÖNEM VİZE TARİHLERİ 2021

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı vize sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak. Yaz Okulu Sınavı da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK 2021?

AÖF güz dönemi sınavları salgın nedeniyle online ortamda yapılmıştı. Bahar dönemi sınavlarının da online yapılması bekleniyor.

Öğrenciler, www.anadolu.edu.tr adresindeki Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir. Sınava internet erişimi olan bilgisayar, akıllı cep telefonu, diz üstü bilgisayar vb. cihazlar ile istediğiniz yerden katılabilirsiniz.

Daha önceki vize sınavında da olduğu gibi 20 soru için 30 dakika süre olacak.