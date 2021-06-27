AÖF 2. üniversite kayıt tarihi 2021 | AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman 2021?

YKS oturumlarının sonlanmasının akabinde üniversite kayıtlar gündemde yer almaya başladı. Üniversiteye yeni kayıt yapanlar, mezun olanlar, ya da hala okuyanlar AÖF'ün ikinci üniversite fırsatından yararlanabilmektedir. Bunun için sadece ön lisans ve ya lisans programlarından birine kayıtlı olmanız yeterli. Peki

İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

Sınavsız İkinci Üniversite, öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Herhangi bir üniversiteden mezun/öğrenci olan ya da yeni başlayacak kişiler başvuru yapabilmektedir. Öğrencinin durumu pasif ise de (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) ikinci üniversite hakkından yararlanabilir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN KAYIT NE ZAMAN?

Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2. üniversite ön kayıt tarihi: 01.06.2021 - 03.10.2021

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İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Eskişehir Üniversitesi AÖF 2. üniversite ön kayıt tarihi: 31 Ağustos 2020 - 23 Ekim 2020

AÖF BAŞVURU EKRANI

İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ ÜNİVERSİTE DERSLERİ NASIL?

Dersler uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Öğrenciler sınav tarihlerinde giriş belgelerini çıkartarak belirlenen bir okulda yüz yüze sınav yapılır.