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AÖF Adalet kapatıldı mı 2021? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

YÖK Başkanlığının flaş açıklamalarının ardından AÖF Adalet kapatıldı mı 2021? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı? soruları gündeme geldi. Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı konuya ilişkin paylaşım yaparak kapatılmasına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar da kapatılmasını doğru buldu. İşte YÖK Başkanlığının konuya ilişkin açıklamaları.

AÖF Adalet kapatıldı mı 2021? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) yer alan Adalet bölümünün 2021 yılında kaldırıldı mı? sorusu büyük merak uyandırdı. AÖF Adalet Bölümü'nde okumak isteyen yüzlerce kişi AÖF Adalet kapatıldı mı 2021? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. YÖK'ün AÖF Adalet ile ilgili açıklaması gündem yarattı. İşte o açıklama.

AÖF ADALET KAPATILDI MI 2021?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını bildirdi.

AÖF Adalet kapatıldı mı 2021? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

ADALET BÖLÜMÜ NEDEN KAPATILDI?

YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

AÖF Adalet kapatıldı mı 2021? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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