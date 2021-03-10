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AÖF ara sınav tarihleri 2021 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize tarihleri

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online olarak yapılacak olan ara sınav tarihlerini duyurdu. İşte detaylar...

AÖF ara sınav tarihleri 2021 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize tarihleri

AÖF ara sınav tarihleri açıklandı. Online olarak yapılacak sınavlar Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize tarihleri...

AÖF ARA SINAV TARİHLERİ 2021

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yapıldı. 

AÖF ara sınav tarihleri 2021 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize tarihleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ

Sınav tarihleri: 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

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