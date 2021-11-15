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  3. AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları yüz yüze mi Aralık 2021? Açıköğretim Fakültesi vize sınavları uzaktan mı yapılacak 2021?

AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları yüz yüze mi Aralık 2021? Açıköğretim Fakültesi vize sınavları uzaktan mı yapılacak 2021?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılacak olan adaylar "AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları yüz yüze mi Aralık 2021? Açıköğretim Fakültesi vize sınavları uzaktan mı yapılacak 2021? " sorularına yanıt arıyor. Haberimizde AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavlarına dair bilgilere yer verdik.

AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları yüz yüze mi Aralık 2021? Açıköğretim Fakültesi vize sınavları uzaktan mı yapılacak 2021?

Her yıl milyonlarca kişi açık öğretim fakültelerine kayıt oluyor. Çeşitli nedenlerden dolayı üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler Güz döneminde "AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları internetten mi? Peki Açıköğretim Fakültesi sınavları uzaktan mı yapılacak? " soru başlıkları gibi çeşitli konulara göz atıyor. Haberimizde merak ettiğiniz üniversitelerin Açık Öğretim sınavlarına dair bilgilerine yer verdik.

AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları internetten mi? Peki Açıköğretim Fakültesi sınavları uzaktan mı yapılacak?

AÖF, ATA AÖF, AUZEF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ? PEKİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAVLARI UZAKTAN MI YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Sınav Takvimi;

Anadolu Üniversitesi akademik takvimini açıkladı. Güz dönemi ara sınavlarının (vize) 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz dönem pandemi nedeniyle online olarak yapılan sınavlar bu dönem yüz yüze yapılacak.

AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları internetten mi? Peki Açıköğretim Fakültesi sınavları uzaktan mı yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Sınav Takvimi;

Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) güz yarıyılı ara sınav takvimini açıkladı. 3. oturumda gerçekleştirilecek sınavlar yüz yüze yapılacak. 1. oturum sınavları 20 Kasım saat 9.00'da, 2. oturum sınavları 20 Kasım saat 14.00'da ve 3. oturum sınavları 21 Kasım saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları internetten mi? Peki Açıköğretim Fakültesi sınavları uzaktan mı yapılacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınav Takvimi;

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara dönem vize sınavları13-14 Kasım tarihlerinde geçekleşecek. Yarıyıl sonu bitirme sınavları ise 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek. 

AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları internetten mi? Peki Açıköğretim Fakültesi sınavları uzaktan mı yapılacak?

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