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  3. ATA AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri

ATA AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri

Üniversitelerin lisans ve önlisans taban puanları her yıl ÖSYM tarafından açıklanmakta. Adaylar taban puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştirmekte. Örgünden eğitim görmeyecek olanlar gözünü AÖF ve AUZEF'e çevirdi. Peki ATA AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? İşte Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri...

ATA AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri

Üniversite sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından sınava katılım sağlayan yaklaşık 2 buçuk milyon aday, 6 ve 14 Ağustos tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Her yıl tercih edilen fakültelerin başında gelen Açık Öğretim Fakülteleri'nin taban puanları ve önlisans, lisans bölümleri bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 

AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

ATA AÖF ÖNLİSANS LİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER

Önlisans Programlarımız                        

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi               
  • Adalet                                                     
  • Bankacılık ve Sigortacılık                    
  • Bilgi Yönetimi                                       
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Çocuk Gelişimi
  • Dış Ticaret
  • Emlak ve Emlak Yönetimi
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İlahiyat
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İşletme Yönetimi
  • Lojistik
  • Reklamcılık
  • Özel Güvenlik ve Koruma
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  • Sosyal Hizmetler
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  • Yerel Yönetim

  • AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri

ATA AÖF LİSANS (4 YILLIK) BÖLÜMLER

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım   
  • İşletme                                  
  • Sosyal Hizmet                         
  • Sosyoloji

AUZEF 4 YILLIK BÖLÜMLER

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
PSİKOLOJİ (YENİ)
REKREASYON (YENİ)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
SPOR BİLİMLERİ (YENİ)
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AUZEF 2 YILLIK BÖLÜMLER

ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI

KAÇ PUANLA AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİNE GİRİLİR?

Açıköğretim bölümleri 2 senelik (önlisans) ve 4 senelik (lisans) olarak hizmet veriyor.

Bu sene 2 senelik açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek amacıyla YKS oturumlarından Temel TYT'ye girmek ve en az 150 puan alabilmek gerekiyor.

4 senelik açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırmak amacıyla ise YKS oturumlarından TYT ve Alan AYT sınavlarına girmek, TYT'de en az 150 puan, AYT'de en az 170 puan alabilmek gerekiyor.

AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Felsefe (Açıköğretim)    EA    400    135    201,78523    431,12976
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)    SÖZ    2750    2819    247,25893    407,56824
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)    EA    1750    1794    227,50391    407,71507
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal Hizmet (Açıköğretim)    EA    500    511    261,14935    388,77007
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyoloji (Açıköğretim)    EA    1000    932    196,91094    448,02794
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Tarih (Açıköğretim)    SÖZ    3000    3075    223,68743    471,40045
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)    SÖZ    4000    3846    197,78478    433,84499
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)    EA    800    531    197,58972    443,08398
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)    EA    400    82    199,79557    313,30307
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    İktisat (Açıköğretim)    EA    400    167    198,40876    403,14360
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Kamu Yönetimi (Açıköğretim)    EA    1000    828    195,66701    368,14180
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Maliye (Açıköğretim)    EA    500    232    199,67581    341,38129
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)    EA    500    321    199,47256    385,11194
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim)    EA    400    105    198,78904    393,04167
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)    EA    1000    794    198,62438    357,33623
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    İşletme (Açıköğretim)    EA    1000    637    197,95358    388,13853
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    İşletme (İngilizce) (Açıköğretim)    EA    400    84    202,28555    381,50132
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim)    EA    200    42    202,02948    305,03008
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim)    EA    500    265    199,80890    330,86330
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)    SÖZ    1200    1230    236,31364    363,72961
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    İşletme (Açıköğretim)    EA    500    54    200,90650    313,60606
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Kamu Yönetimi (Açıköğretim)    EA    500    145    200,24533    320,12302
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Reklamcılık (Açıköğretim)    SÖZ    1500    1201    199,25944    335,49429
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)    EA    1000    612    197,57612    368,79239
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal Hizmet (Açıköğretim)    EA    1250    1282    221,05477    378,76664
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyoloji (Açıköğretim)    EA    400    129    197,81089    386,73477
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Coğrafya (Açıköğretim)    SÖZ    1500    1538    224,05545    410,11550
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)    EA    1500    1536    243,05403    439,24458
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Felsefe (Açıköğretim)    EA    250    84    200,82261    378,75033
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İktisat (Açıköğretim)    EA    250    120    198,83878    412,47791
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)    EA    250    198    199,82388    362,09869
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)    SAY    250    140    198,54737    326,89899
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İşletme (Açıköğretim)    EA    250    257    218,46372    479,30700
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)    EA    500    262    197,12586    379,60471
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)    EA    500    192    199,47950    371,59119
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Sosyoloji (Açıköğretim)    EA    300    308    224,26003    387,30454
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Tarih (Açıköğretim)    SÖZ    1000    1025    235,68044    442,34108
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim)    EA    250    220    197,01812    329,77002
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)    EA    500    259    196,74253    386,35954
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2019 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;
ÜNİVERSİTE    YÜKSEKOKUL    BÖLÜM    Puan
Türü    Kont.    Yerl.    Taban
Puan    En Büyük
Puan
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    2250    2306    222,52733    367,64705
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Adalet (Açıköğretim)    TYT    2500    2559    257,16335    467,41165
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Aşçılık (Açıköğretim)    TYT    1750    1794    203,27446    416,40986
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)    TYT    2000    2050    200,49951    383,58892
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)    TYT    1300    1333    195,29523    348,53908
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)    TYT    500    513    200,66004    362,91123
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)    TYT    500    513    193,10211    298,62189
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)    TYT    3500    3586    235,45712    423,54077
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Dış Ticaret (Açıköğretim)    TYT    1200    1230    204,51168    438,56679
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)    TYT    1100    1128    220,84554    432,40250
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    750    769    199,98646    372,10161
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)    TYT    1750    1688    166,81867    359,38932
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Ev İdaresi (Açıköğretim)    TYT    1000    1025    186,67372    298,62819
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)    TYT    800    820    202,51603    382,55153
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)    TYT    3700    3793    191,25371    357,80440
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)    TYT    18000    14181    166,55490    418,95010
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)    TYT    800    820    206,47602    347,58404
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    1400    1435    209,87319    405,05219
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)    TYT    2000    2050    232,31127    425,31114
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İşletme Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    1800    1845    207,95848    437,57194
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)    TYT    300    308    196,43681    372,88994
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)    TYT    2500    2563    205,57027    406,19943
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Lojistik (Açıköğretim)    TYT    1000    1025    210,62148    408,01428
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Marka İletişimi (Açıköğretim)    TYT    600    615    188,19302    382,69421
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Medya ve İletişim (Açıköğretim)    TYT    500    513    199,08377    407,92770
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)    TYT    275    282    185,71647    333,56373
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)    TYT    2100    2153    192,71920    366,61123
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)    TYT    400    409    231,77213    316,27136
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    500    513    202,07085    358,67022
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)    TYT    750    769    199,92252    419,81625
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    5750    4131    165,74335    451,27139
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)    TYT    8500    8713    190,77548    363,64155
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)    TYT    2000    1075    167,28206    337,20498
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Spor Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    900    923    216,76693    385,13772
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Tarım (Açıköğretim)    TYT    800    820    204,79174    378,47242
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)    TYT    1500    1537    234,46747    410,48189
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    600    615    199,20960    366,91563
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim)    TYT    250    257    196,23475    324,94552
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)    TYT    1500    1537    226,92599    441,51811
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)    TYT    2000    2031    165,58071    402,00955
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Yerel Yönetimler (Açıköğretim)    TYT    700    718    200,74610    379,23078
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    1500    1538    205,85802    379,44051
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Adalet (Açıköğretim)    TYT    2000    2050    226,66695    395,46099
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)    TYT    1000    714    167,02044    357,49433
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    1000    324    170,28333    377,60516
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)    TYT    3000    377    167,76077    301,60108
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)    TYT    500    145    167,02648    276,92160
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)    TYT    4000    4100    210,73328    399,68162
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Dış Ticaret (Açıköğretim)    TYT    500    460    167,47559    356,74583
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    500    279    169,34444    317,59596
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)    TYT    500    326    166,86982    387,40343
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)    TYT    1500    661    166,03544    322,63419
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)    TYT    3500    2305    168,15375    429,72459
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)    TYT    4000    4100    189,04252    351,13546
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    İşletme Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    1100    1027    166,32947    372,45335
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)    TYT    1750    1321    167,94155    360,64354
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Lojistik (Açıköğretim)    TYT    750    627    167,27898    351,61834
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)    TYT    900    923    199,04440    298,99435
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)    TYT    500    233    169,54082    282,89822
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Reklamcılık (Açıköğretim)    TYT    500    205    167,72865    334,41912
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    800    489    166,88231    353,58402
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    1250    1232    166,87995    339,64074
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)    TYT    2000    2046    167,34849    343,13015
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)    TYT    3250    2786    166,18876    381,06831
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    500    236    167,08926    300,48574
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim)    TYT    250    77    170,37120    268,09882
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)    TYT    500    203    171,33217    359,23359
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Yerel Yönetimler (Açıköğretim)    TYT    500    318    169,66818    275,10633
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Adalet (Açıköğretim)    TYT    1500    1537    230,41444    500,85279
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)    TYT    3000    3075    205,31525    355,94481
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim)    TYT    1000    747    167,78286    316,58226
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)    TYT    2000    2050    192,20805    387,19722
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)    TYT    500    294    167,09938    356,37519
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)    TYT    1500    1082    167,52849    384,59795
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    1500    952    166,97232    472,51403
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    2000    2050    188,79546    338,21626
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)    TYT    2200    2255    186,46381    346,21723
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)    TYT    2200    2255    179,87976    381,42329
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)    TYT    500    364    166,72102    393,31770
Açıköğretim Fakültesi bulunan Üniversitelerin 2018 Yılı Taban Puanları ise şöyle;
Üniversite Adı    Fakülte/YO    Bölüm    Puan
Türü    Genel
Kont.    Yerleşen    En Küçük
Puan    En Büyük
Puan
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Felsefe (Açıköğretim)    EA    750    106    198,27390    383,38003
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Halkla  İlişkiler veReklamcılık (Açıköğretim)    SÖZ    2500    2561    253,38959    464,32146
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sağlık  Yönetimi(Açıköğretim)    EA    1500    1538    232,18138    448,72417
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal  Hizmet(Açıköğretim)    EA    500    513    262,14837    363,91060
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyoloji (Açıköğretim)    EA    2000    911    197,79359    367,36358
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Tarih  (Açıköğretim)    SÖZ    2500    2563    236,94280    428,85925
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Türk  Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim)    SÖZ    3000    3075    233,81726    415,32075
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim)    EA    1000    511    198,11375    395,66408
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri (Açıköğretim)    EA    750    78    199,07165    268,49859
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    İktisat  (Açıköğretim)    EA    1500    163    198,09150    423,87354
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Kamu  Yönetimi (Açıköğretim)    EA    2000    821    197,47901    371,28027
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Maliye  (Açıköğretim)    EA    2000    188    198,11466    344,33395
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim)    EA    2000    312    199,55146    362,78396
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İktisat Fakültesi    Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Açıköğretim)    EA    1000    106    202,52531    353,22268
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    Havacılık Yönetimi(Açıköğretim)    EA    1000    541    196,89238    371,61162
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    İşletme (Açıköğretim)    EA    2000    562    198,53848    389,20234
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    İşletme (İngilizce) (Açıköğretim)    EA    1000    72    204,45504    358,95043
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    Konaklama İşletmeciliği(Açıköğretim)    EA    500    24    199,83617    300,36336
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (ESKİŞEHİR)    İşletme Fakültesi    Uluslararası Ticaret ve LojistikYönetimi (Açıköğretim)    EA    1000    273    198,77356    449,41450
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Halkla  İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim)    SÖZ    1000    1025    239,38514    329,48318
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    İşletme (Açıköğretim)    EA    1000    41    199,51117    294,63349
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Kamu  Yönetimi(Açıköğretim)    EA    1000    73    204,95386    310,53441
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Reklamcılık (Açıköğretim)    SÖZ    1000    1025    227,50588    320,65696
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sağlık  Yönetimi(Açıköğretim)    EA    1000    633    198,13771    349,00332
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal  Hizmet(Açıköğretim)    EA    2000    1439    197,08387    367,24837
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyoloji (Açıköğretim)    EA    1000    71    202,37845    342,51432
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Coğrafya (Açıköğretim)    SÖZ    1400    1435    230,62265    416,23055
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Çocuk  Gelişimi (Açıköğretim)    EA    3000    1318    198,82211    379,35095
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Felsefe (Açıköğretim)    EA    500    60    205,42622    364,86590
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İktisat  (Açıköğretim)    EA    600    62    200,68887    391,03642
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İnsan  Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim)    EA    2000    79    196,68043    321,25315
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim)    SAY    2000    100    199,19518    346,49633
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    İşletme (Açıköğretim)    EA    1000    228    199,42821    375,67888
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Sosyoloji (Açıköğretim)    EA    1000    313    199,43980    369,53391
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Tarih  (Açıköğretim)    SÖZ    1000    1025    235,56241    414,35254
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Uluslararası Ticaret veLojistik Yönetimi (Açıköğretim)    EA    1500    127    201,82629    314,97826
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2018 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;
Üniversite Adı    Meslek Yüksekokulu    Bölüm Adı    Puan

AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim)    TYT    2000    2050    221,74819    371,17532
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Adalet (Açıköğretim)    TYT    2500    2560    254,23164    451,81905
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Aşçılık (Açıköğretim)    TYT    1500    1538    203,98015    417,52710
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim)    TYT    2000    2050    202,25115    360,18801
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim)    TYT    1400    1435    194,29190    380,06564
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Coğrafi Bilgi Sistemleri(Açıköğretim)    TYT    500    513    202,49020    373,78901
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim)    TYT    500    513    197,51783    328,42906
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Çocuk Gelişimi(Açıköğretim)    TYT    3500    3585    241,43290    480,13279
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Dış Ticaret (Açıköğretim)    TYT    1200    1229    204,26075    359,73672
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)    TYT    1000    1022    222,55056    416,91623
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim)    TYT    750    769    201,96660    323,04965
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Engelli Bakımı veRehabilitasyon (Açıköğretim)    TYT    1500    1538    190,69353    380,11612
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Ev İdaresi (Açıköğretim)    TYT    1000    1025    189,76480    355,87361
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim)    TYT    800    820    204,74033    407,54828
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim)    TYT    4000    4100    195,43139    383,10828
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İlahiyat (Arapça)(Önlisans) (Açıköğretim)    TYT    1000    1024    211,85493    371,70155
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim)    TYT    21000    16522    166,06483    469,40021
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim)    TYT    1500    1538    208,42531    359,98115
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    İşletme Yönetimi(Açıköğretim)    TYT    2000    2049    213,07218    407,11320
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim)    TYT    300    308    199,92097    337,33620
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim)    TYT    2500    2563    206,84878    380,00913
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Lojistik (Açıköğretim)    TYT    1000    1025    211,63123    378,61030
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Marka İletişimi(Açıköğretim)    TYT    500    513    195,55952    397,62012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Medya ve İletişim(Açıköğretim)    TYT    500    513    201,62033    337,96740
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası (Açıköğretim)    TYT    300    308    195,51784    439,29361
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Muhasebe ve VergiUygulamaları (Açıköğretim)    TYT    2000    2050    195,74288    361,52108
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim)    TYT    500    513    227,78587    318,98994
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Perakende Satış veMağaza Yönetimi (Açıköğretim)    TYT    500    513    206,80055    321,56013
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim)    TYT    750    769    203,69428    409,88765
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    6000    6003    165,46452    466,72956
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal Hizmetler(Açıköğretim)    TYT    9000    9225    199,92241    416,76788
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Spor Yönetimi(Açıköğretim)    TYT    1000    1023    215,15523    408,01100
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Tarım (Açıköğretim)    TYT    900    923    198,11953    454,25945
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim)    TYT    1500    1537    235,25784    392,65675
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim)    TYT    700    718    196,21839    329,22702
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim)    TYT    250    257    197,45599    370,50394
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Web Tasarımı ve Kodlama(Açıköğretim)    TYT    1500    1538    218,29882    428,52258
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)    TYT    1500    1538    192,67619    385,81781
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)    Açıköğretim Fakültesi    Yerel Yönetimler(Açıköğretim)    TYT    800    820    201,84199    381,78749
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim)    TYT    1500    1538    200,86108    345,56275
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Adalet (Açıköğretim)    TYT    2000    2050    220,55815    371,08369
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim)    TYT    1000    740    168,27450    346,31761
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Bilgi Yönetimi(Açıköğretim)    TYT    1000    357    168,23603    295,03857
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim)    TYT    3000    414    169,45057    295,34639
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim)    TYT    500    175    168,23142    277,16793
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Çocuk Gelişimi(Açıköğretim)    TYT    5000    5125    208,96046    347,85763
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Dış Ticaret (Açıköğretim)    TYT    500    489    167,30965    314,31124
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim)    TYT    2000    327    169,26135    319,63397
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim)    TYT    800    287    171,40437    297,89443
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim)    TYT    1500    824    165,94314    296,84575
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim)    TYT    5000    2860    168,90633    413,58703
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim)    TYT    5000    5125    202,58157    412,24912
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    İşletme Yönetimi(Açıköğretim)    TYT    1000    1025    183,19090    303,12880
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim)    TYT    2000    1380    167,81850    357,67253
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Lojistik (Açıköğretim)    TYT    1000    664    167,22142    297,81336
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim)    TYT    1000    1025    193,66667    268,19227
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim)    TYT    750    308    168,02080    286,84680
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Reklamcılık (Açıköğretim)    TYT    500    263    170,60127    299,64517
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    1500    702    168,78794    353,71079
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    1500    1153    168,53267    365,70157
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Sosyal Hizmetler(Açıköğretim)    TYT    2000    2050    189,26846    371,36928
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim)    TYT    3000    3024    168,06259    335,21529
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim)    TYT    750    286    168,51850    318,16345
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim)    TYT    1000    109    170,78950    311,80729
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Yeni Medya ve Gazetecilik(Açıköğretim)    TYT    1000    236    168,87509    335,21080
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)    Açıköğretim Fakültesi    Yerel Yönetimler(Açıköğretim)    TYT    1500    345    170,03138    275,21642
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Adalet (Açıköğretim)    TYT    2000    2049    213,03230    438,62004
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Hukuk Büro Yönetimi veSekreterliği (Açıköğretim)    TYT    1500    700    167,30959    286,87485
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim)    TYT    600    385    167,16060    401,91328
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim)    TYT    1600    1278    168,42254    504,67001
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim)    TYT    1700    1743    188,35731    444,24544
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Sosyal Hizmetler(Açıköğretim)    TYT    2200    2255    191,18146    348,76038
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim)    TYT    2200    2141    168,18851    341,24183
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi    Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)    TYT    2000    299    168,52121    378,0232

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