ATA AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri

Üniversite sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından sınava katılım sağlayan yaklaşık 2 buçuk milyon aday, 6 ve 14 Ağustos tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Her yıl tercih edilen fakültelerin başında gelen Açık Öğretim Fakülteleri'nin taban puanları ve önlisans, lisans bölümleri bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

ATA AÖF ÖNLİSANS LİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER

Önlisans Programlarımız

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Lojistik

Reklamcılık

Özel Güvenlik ve Koruma

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yerel Yönetim



ATA AÖF LİSANS (4 YILLIK) BÖLÜMLER

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

AUZEF 4 YILLIK BÖLÜMLER

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

PSİKOLOJİ (YENİ)

REKREASYON (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

SPOR BİLİMLERİ (YENİ)

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AUZEF 2 YILLIK BÖLÜMLER

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

KAÇ PUANLA AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİNE GİRİLİR?

Açıköğretim bölümleri 2 senelik (önlisans) ve 4 senelik (lisans) olarak hizmet veriyor.

Bu sene 2 senelik açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek amacıyla YKS oturumlarından Temel TYT'ye girmek ve en az 150 puan alabilmek gerekiyor.

4 senelik açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırmak amacıyla ise YKS oturumlarından TYT ve Alan AYT sınavlarına girmek, TYT'de en az 150 puan, AYT'de en az 170 puan alabilmek gerekiyor.

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 400 135 201,78523 431,12976

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2750 2819 247,25893 407,56824

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1750 1794 227,50391 407,71507

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500 511 261,14935 388,77007

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 932 196,91094 448,02794

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 3000 3075 223,68743 471,40045

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 4000 3846 197,78478 433,84499

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 800 531 197,58972 443,08398

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 400 82 199,79557 313,30307

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 400 167 198,40876 403,14360

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 828 195,66701 368,14180

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) EA 500 232 199,67581 341,38129

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 500 321 199,47256 385,11194

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) EA 400 105 198,78904 393,04167

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 794 198,62438 357,33623

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 1000 637 197,95358 388,13853

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 400 84 202,28555 381,50132

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) EA 200 42 202,02948 305,03008

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) EA 500 265 199,80890 330,86330

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 1200 1230 236,31364 363,72961

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 500 54 200,90650 313,60606

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 500 145 200,24533 320,12302

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 1500 1201 199,25944 335,49429

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 612 197,57612 368,79239

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1250 1282 221,05477 378,76664

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 400 129 197,81089 386,73477

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1500 1538 224,05545 410,11550

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500 1536 243,05403 439,24458

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 250 84 200,82261 378,75033

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 250 120 198,83878 412,47791

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 250 198 199,82388 362,09869

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 250 140 198,54737 326,89899

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 250 257 218,46372 479,30700

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 500 262 197,12586 379,60471

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 500 192 199,47950 371,59119

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300 308 224,26003 387,30454

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 235,68044 442,34108

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) EA 250 220 197,01812 329,77002

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 500 259 196,74253 386,35954

AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2019 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;

ÜNİVERSİTE YÜKSEKOKUL BÖLÜM Puan

Türü Kont. Yerl. Taban

Puan En Büyük

Puan

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2250 2306 222,52733 367,64705

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2500 2559 257,16335 467,41165

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1750 1794 203,27446 416,40986

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 2000 2050 200,49951 383,58892

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1300 1333 195,29523 348,53908

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500 513 200,66004 362,91123

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 500 513 193,10211 298,62189

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3500 3586 235,45712 423,54077

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 1200 1230 204,51168 438,56679

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 1100 1128 220,84554 432,40250

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 750 769 199,98646 372,10161

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1750 1688 166,81867 359,38932

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000 1025 186,67372 298,62819

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 800 820 202,51603 382,55153

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 3700 3793 191,25371 357,80440

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 18000 14181 166,55490 418,95010

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 800 820 206,47602 347,58404

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400 1435 209,87319 405,05219

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000 2050 232,31127 425,31114

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1800 1845 207,95848 437,57194

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300 308 196,43681 372,88994

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2500 2563 205,57027 406,19943

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Lojistik (Açıköğretim) TYT 1000 1025 210,62148 408,01428

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 600 615 188,19302 382,69421

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500 513 199,08377 407,92770

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 275 282 185,71647 333,56373

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 2100 2153 192,71920 366,61123

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) TYT 400 409 231,77213 316,27136

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500 513 202,07085 358,67022

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 750 769 199,92252 419,81625

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 5750 4131 165,74335 451,27139

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 8500 8713 190,77548 363,64155

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 2000 1075 167,28206 337,20498

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 900 923 216,76693 385,13772

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarım (Açıköğretim) TYT 800 820 204,79174 378,47242

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1500 1537 234,46747 410,48189

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600 615 199,20960 366,91563

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 250 257 196,23475 324,94552

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1500 1537 226,92599 441,51811

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2000 2031 165,58071 402,00955

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 700 718 200,74610 379,23078

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1500 1538 205,85802 379,44051

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2000 2050 226,66695 395,46099

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1000 714 167,02044 357,49433

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1000 324 170,28333 377,60516

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 3000 377 167,76077 301,60108

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 500 145 167,02648 276,92160

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 4000 4100 210,73328 399,68162

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 500 460 167,47559 356,74583

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500 279 169,34444 317,59596

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 500 326 166,86982 387,40343

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 1500 661 166,03544 322,63419

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 3500 2305 168,15375 429,72459

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 4000 4100 189,04252 351,13546

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100 1027 166,32947 372,45335

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1750 1321 167,94155 360,64354

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Lojistik (Açıköğretim) TYT 750 627 167,27898 351,61834

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) TYT 900 923 199,04440 298,99435

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 500 233 169,54082 282,89822

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 500 205 167,72865 334,41912

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 800 489 166,88231 353,58402

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1250 1232 166,87995 339,64074

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2000 2046 167,34849 343,13015

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 3250 2786 166,18876 381,06831

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 500 236 167,08926 300,48574

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 250 77 170,37120 268,09882

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) TYT 500 203 171,33217 359,23359

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 500 318 169,66818 275,10633

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 1500 1537 230,41444 500,85279

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000 3075 205,31525 355,94481

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) TYT 1000 747 167,78286 316,58226

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000 2050 192,20805 387,19722

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 500 294 167,09938 356,37519

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1500 1082 167,52849 384,59795

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1500 952 166,97232 472,51403

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2000 2050 188,79546 338,21626

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2200 2255 186,46381 346,21723

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200 2255 179,87976 381,42329

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 500 364 166,72102 393,31770

Açıköğretim Fakültesi bulunan Üniversitelerin 2018 Yılı Taban Puanları ise şöyle;

Üniversite Adı Fakülte/YO Bölüm Puan

Türü Genel

Kont. Yerleşen En Küçük

Puan En Büyük

Puan

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 750 106 198,27390 383,38003

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler veReklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2500 2561 253,38959 464,32146

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) EA 1500 1538 232,18138 448,72417

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet(Açıköğretim) EA 500 513 262,14837 363,91060

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 2000 911 197,79359 367,36358

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2500 2563 236,94280 428,85925

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim) SÖZ 3000 3075 233,81726 415,32075

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) EA 1000 511 198,11375 395,66408

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri (Açıköğretim) EA 750 78 199,07165 268,49859

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 1500 163 198,09150 423,87354

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 2000 821 197,47901 371,28027

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) EA 2000 188 198,11466 344,33395

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) EA 2000 312 199,55146 362,78396

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Açıköğretim) EA 1000 106 202,52531 353,22268

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi(Açıköğretim) EA 1000 541 196,89238 371,61162

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 2000 562 198,53848 389,20234

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 1000 72 204,45504 358,95043

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği(Açıköğretim) EA 500 24 199,83617 300,36336

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve LojistikYönetimi (Açıköğretim) EA 1000 273 198,77356 449,41450

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 239,38514 329,48318

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 1000 41 199,51117 294,63349

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi(Açıköğretim) EA 1000 73 204,95386 310,53441

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 227,50588 320,65696

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) EA 1000 633 198,13771 349,00332

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet(Açıköğretim) EA 2000 1439 197,08387 367,24837

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 71 202,37845 342,51432

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1400 1435 230,62265 416,23055

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 3000 1318 198,82211 379,35095

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 500 60 205,42622 364,86590

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 600 62 200,68887 391,03642

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) EA 2000 79 196,68043 321,25315

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) SAY 2000 100 199,19518 346,49633

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 1000 228 199,42821 375,67888

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 313 199,43980 369,53391

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 235,56241 414,35254

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uluslararası Ticaret veLojistik Yönetimi (Açıköğretim) EA 1500 127 201,82629 314,97826

AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2018 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;

Üniversite Adı Meslek Yüksekokulu Bölüm Adı Puan



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) TYT 2000 2050 221,74819 371,17532

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2500 2560 254,23164 451,81905

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500 1538 203,98015 417,52710

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) TYT 2000 2050 202,25115 360,18801

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) TYT 1400 1435 194,29190 380,06564

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri(Açıköğretim) TYT 500 513 202,49020 373,78901

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) TYT 500 513 197,51783 328,42906

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) TYT 3500 3585 241,43290 480,13279

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 1200 1229 204,26075 359,73672

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 1000 1022 222,55056 416,91623

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) TYT 750 769 201,96660 323,04965

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Engelli Bakımı veRehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1500 1538 190,69353 380,11612

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000 1025 189,76480 355,87361

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) TYT 800 820 204,74033 407,54828

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) TYT 4000 4100 195,43139 383,10828

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça)(Önlisans) (Açıköğretim) TYT 1000 1024 211,85493 371,70155

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) TYT 21000 16522 166,06483 469,40021

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) TYT 1500 1538 208,42531 359,98115

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi(Açıköğretim) TYT 2000 2049 213,07218 407,11320

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) TYT 300 308 199,92097 337,33620

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) TYT 2500 2563 206,84878 380,00913

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Lojistik (Açıköğretim) TYT 1000 1025 211,63123 378,61030

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi(Açıköğretim) TYT 500 513 195,55952 397,62012

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim(Açıköğretim) TYT 500 513 201,62033 337,96740

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 300 308 195,51784 439,29361

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Muhasebe ve VergiUygulamaları (Açıköğretim) TYT 2000 2050 195,74288 361,52108

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) TYT 500 513 227,78587 318,98994

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Perakende Satış veMağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500 513 206,80055 321,56013

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) TYT 750 769 203,69428 409,88765

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 6000 6003 165,46452 466,72956

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) TYT 9000 9225 199,92241 416,76788

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi(Açıköğretim) TYT 1000 1023 215,15523 408,01100

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarım (Açıköğretim) TYT 900 923 198,11953 454,25945

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) TYT 1500 1537 235,25784 392,65675

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) TYT 700 718 196,21839 329,22702

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) TYT 250 257 197,45599 370,50394

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Web Tasarımı ve Kodlama(Açıköğretim) TYT 1500 1538 218,29882 428,52258

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1500 1538 192,67619 385,81781

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler(Açıköğretim) TYT 800 820 201,84199 381,78749

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) TYT 1500 1538 200,86108 345,56275

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2000 2050 220,55815 371,08369

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) TYT 1000 740 168,27450 346,31761

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi(Açıköğretim) TYT 1000 357 168,23603 295,03857

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) TYT 3000 414 169,45057 295,34639

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) TYT 500 175 168,23142 277,16793

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) TYT 5000 5125 208,96046 347,85763

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 500 489 167,30965 314,31124

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) TYT 2000 327 169,26135 319,63397

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) TYT 800 287 171,40437 297,89443

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) TYT 1500 824 165,94314 296,84575

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) TYT 5000 2860 168,90633 413,58703

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) TYT 5000 5125 202,58157 412,24912

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi(Açıköğretim) TYT 1000 1025 183,19090 303,12880

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) TYT 2000 1380 167,81850 357,67253

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Lojistik (Açıköğretim) TYT 1000 664 167,22142 297,81336

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) TYT 1000 1025 193,66667 268,19227

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) TYT 750 308 168,02080 286,84680

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 500 263 170,60127 299,64517

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1500 702 168,78794 353,71079

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1500 1153 168,53267 365,70157

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) TYT 2000 2050 189,26846 371,36928

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) TYT 3000 3024 168,06259 335,21529

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) TYT 750 286 168,51850 318,16345

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) TYT 1000 109 170,78950 311,80729

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik(Açıköğretim) TYT 1000 236 168,87509 335,21080

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler(Açıköğretim) TYT 1500 345 170,03138 275,21642

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2000 2049 213,03230 438,62004

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hukuk Büro Yönetimi veSekreterliği (Açıköğretim) TYT 1500 700 167,30959 286,87485

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) TYT 600 385 167,16060 401,91328

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) TYT 1600 1278 168,42254 504,67001

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1700 1743 188,35731 444,24544

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) TYT 2200 2255 191,18146 348,76038

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200 2141 168,18851 341,24183

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2000 299 168,52121 378,0232