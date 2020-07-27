ATA AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri
Üniversitelerin lisans ve önlisans taban puanları her yıl ÖSYM tarafından açıklanmakta. Adaylar taban puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştirmekte. Örgünden eğitim görmeyecek olanlar gözünü AÖF ve AUZEF'e çevirdi. Peki ATA AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? İşte Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleri...
Üniversite sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından sınava katılım sağlayan yaklaşık 2 buçuk milyon aday, 6 ve 14 Ağustos tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Her yıl tercih edilen fakültelerin başında gelen Açık Öğretim Fakülteleri'nin taban puanları ve önlisans, lisans bölümleri bu yıl da yoğun ilgi görüyor.
AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
ATA AÖF ÖNLİSANS LİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER
Önlisans Programlarımız
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgi Yönetimi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Lojistik
- Reklamcılık
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yerel Yönetim
ATA AÖF LİSANS (4 YILLIK) BÖLÜMLER
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İşletme
- Sosyal Hizmet
- Sosyoloji
AUZEF 4 YILLIK BÖLÜMLER
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
PSİKOLOJİ (YENİ)
REKREASYON (YENİ)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
SPOR BİLİMLERİ (YENİ)
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
AUZEF 2 YILLIK BÖLÜMLER
ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
KAÇ PUANLA AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİNE GİRİLİR?
Açıköğretim bölümleri 2 senelik (önlisans) ve 4 senelik (lisans) olarak hizmet veriyor.
Bu sene 2 senelik açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek amacıyla YKS oturumlarından Temel TYT'ye girmek ve en az 150 puan alabilmek gerekiyor.
4 senelik açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırmak amacıyla ise YKS oturumlarından TYT ve Alan AYT sınavlarına girmek, TYT'de en az 150 puan, AYT'de en az 170 puan alabilmek gerekiyor.
AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2019
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 400 135 201,78523 431,12976
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2750 2819 247,25893 407,56824
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1750 1794 227,50391 407,71507
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500 511 261,14935 388,77007
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 932 196,91094 448,02794
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 3000 3075 223,68743 471,40045
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 4000 3846 197,78478 433,84499
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 800 531 197,58972 443,08398
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 400 82 199,79557 313,30307
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 400 167 198,40876 403,14360
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 828 195,66701 368,14180
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) EA 500 232 199,67581 341,38129
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 500 321 199,47256 385,11194
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) EA 400 105 198,78904 393,04167
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 794 198,62438 357,33623
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 1000 637 197,95358 388,13853
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 400 84 202,28555 381,50132
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) EA 200 42 202,02948 305,03008
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) EA 500 265 199,80890 330,86330
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 1200 1230 236,31364 363,72961
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 500 54 200,90650 313,60606
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 500 145 200,24533 320,12302
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 1500 1201 199,25944 335,49429
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 612 197,57612 368,79239
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1250 1282 221,05477 378,76664
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 400 129 197,81089 386,73477
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1500 1538 224,05545 410,11550
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500 1536 243,05403 439,24458
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 250 84 200,82261 378,75033
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 250 120 198,83878 412,47791
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 250 198 199,82388 362,09869
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 250 140 198,54737 326,89899
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 250 257 218,46372 479,30700
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 500 262 197,12586 379,60471
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 500 192 199,47950 371,59119
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300 308 224,26003 387,30454
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 235,68044 442,34108
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) EA 250 220 197,01812 329,77002
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 500 259 196,74253 386,35954
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2019 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;
ÜNİVERSİTE YÜKSEKOKUL BÖLÜM Puan
Türü Kont. Yerl. Taban
Puan En Büyük
Puan
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2250 2306 222,52733 367,64705
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2500 2559 257,16335 467,41165
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1750 1794 203,27446 416,40986
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 2000 2050 200,49951 383,58892
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1300 1333 195,29523 348,53908
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500 513 200,66004 362,91123
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 500 513 193,10211 298,62189
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3500 3586 235,45712 423,54077
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 1200 1230 204,51168 438,56679
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 1100 1128 220,84554 432,40250
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 750 769 199,98646 372,10161
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1750 1688 166,81867 359,38932
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000 1025 186,67372 298,62819
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 800 820 202,51603 382,55153
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 3700 3793 191,25371 357,80440
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 18000 14181 166,55490 418,95010
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 800 820 206,47602 347,58404
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400 1435 209,87319 405,05219
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000 2050 232,31127 425,31114
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1800 1845 207,95848 437,57194
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300 308 196,43681 372,88994
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2500 2563 205,57027 406,19943
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Lojistik (Açıköğretim) TYT 1000 1025 210,62148 408,01428
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 600 615 188,19302 382,69421
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500 513 199,08377 407,92770
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 275 282 185,71647 333,56373
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 2100 2153 192,71920 366,61123
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) TYT 400 409 231,77213 316,27136
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500 513 202,07085 358,67022
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 750 769 199,92252 419,81625
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 5750 4131 165,74335 451,27139
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 8500 8713 190,77548 363,64155
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 2000 1075 167,28206 337,20498
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 900 923 216,76693 385,13772
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarım (Açıköğretim) TYT 800 820 204,79174 378,47242
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1500 1537 234,46747 410,48189
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600 615 199,20960 366,91563
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 250 257 196,23475 324,94552
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1500 1537 226,92599 441,51811
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2000 2031 165,58071 402,00955
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 700 718 200,74610 379,23078
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1500 1538 205,85802 379,44051
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2000 2050 226,66695 395,46099
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1000 714 167,02044 357,49433
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1000 324 170,28333 377,60516
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 3000 377 167,76077 301,60108
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 500 145 167,02648 276,92160
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 4000 4100 210,73328 399,68162
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 500 460 167,47559 356,74583
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500 279 169,34444 317,59596
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 500 326 166,86982 387,40343
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 1500 661 166,03544 322,63419
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 3500 2305 168,15375 429,72459
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 4000 4100 189,04252 351,13546
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100 1027 166,32947 372,45335
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1750 1321 167,94155 360,64354
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Lojistik (Açıköğretim) TYT 750 627 167,27898 351,61834
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) TYT 900 923 199,04440 298,99435
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 500 233 169,54082 282,89822
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 500 205 167,72865 334,41912
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 800 489 166,88231 353,58402
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1250 1232 166,87995 339,64074
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2000 2046 167,34849 343,13015
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 3250 2786 166,18876 381,06831
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 500 236 167,08926 300,48574
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 250 77 170,37120 268,09882
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) TYT 500 203 171,33217 359,23359
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 500 318 169,66818 275,10633
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 1500 1537 230,41444 500,85279
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000 3075 205,31525 355,94481
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) TYT 1000 747 167,78286 316,58226
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000 2050 192,20805 387,19722
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 500 294 167,09938 356,37519
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1500 1082 167,52849 384,59795
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1500 952 166,97232 472,51403
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2000 2050 188,79546 338,21626
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2200 2255 186,46381 346,21723
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200 2255 179,87976 381,42329
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 500 364 166,72102 393,31770
Açıköğretim Fakültesi bulunan Üniversitelerin 2018 Yılı Taban Puanları ise şöyle;
Üniversite Adı Fakülte/YO Bölüm Puan
Türü Genel
Kont. Yerleşen En Küçük
Puan En Büyük
Puan
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 750 106 198,27390 383,38003
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler veReklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2500 2561 253,38959 464,32146
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) EA 1500 1538 232,18138 448,72417
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet(Açıköğretim) EA 500 513 262,14837 363,91060
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 2000 911 197,79359 367,36358
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2500 2563 236,94280 428,85925
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim) SÖZ 3000 3075 233,81726 415,32075
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) EA 1000 511 198,11375 395,66408
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri (Açıköğretim) EA 750 78 199,07165 268,49859
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 1500 163 198,09150 423,87354
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 2000 821 197,47901 371,28027
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) EA 2000 188 198,11466 344,33395
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) EA 2000 312 199,55146 362,78396
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Açıköğretim) EA 1000 106 202,52531 353,22268
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi(Açıköğretim) EA 1000 541 196,89238 371,61162
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 2000 562 198,53848 389,20234
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 1000 72 204,45504 358,95043
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği(Açıköğretim) EA 500 24 199,83617 300,36336
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve LojistikYönetimi (Açıköğretim) EA 1000 273 198,77356 449,41450
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 239,38514 329,48318
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 1000 41 199,51117 294,63349
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi(Açıköğretim) EA 1000 73 204,95386 310,53441
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 227,50588 320,65696
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) EA 1000 633 198,13771 349,00332
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet(Açıköğretim) EA 2000 1439 197,08387 367,24837
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 71 202,37845 342,51432
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1400 1435 230,62265 416,23055
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 3000 1318 198,82211 379,35095
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 500 60 205,42622 364,86590
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 600 62 200,68887 391,03642
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) EA 2000 79 196,68043 321,25315
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) SAY 2000 100 199,19518 346,49633
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 1000 228 199,42821 375,67888
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 313 199,43980 369,53391
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 235,56241 414,35254
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uluslararası Ticaret veLojistik Yönetimi (Açıköğretim) EA 1500 127 201,82629 314,97826
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2018 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;
Üniversite Adı Meslek Yüksekokulu Bölüm Adı Puan
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) TYT 2000 2050 221,74819 371,17532
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2500 2560 254,23164 451,81905
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500 1538 203,98015 417,52710
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) TYT 2000 2050 202,25115 360,18801
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) TYT 1400 1435 194,29190 380,06564
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri(Açıköğretim) TYT 500 513 202,49020 373,78901
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) TYT 500 513 197,51783 328,42906
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) TYT 3500 3585 241,43290 480,13279
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 1200 1229 204,26075 359,73672
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 1000 1022 222,55056 416,91623
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) TYT 750 769 201,96660 323,04965
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Engelli Bakımı veRehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1500 1538 190,69353 380,11612
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000 1025 189,76480 355,87361
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) TYT 800 820 204,74033 407,54828
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) TYT 4000 4100 195,43139 383,10828
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça)(Önlisans) (Açıköğretim) TYT 1000 1024 211,85493 371,70155
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) TYT 21000 16522 166,06483 469,40021
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) TYT 1500 1538 208,42531 359,98115
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi(Açıköğretim) TYT 2000 2049 213,07218 407,11320
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) TYT 300 308 199,92097 337,33620
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) TYT 2500 2563 206,84878 380,00913
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Lojistik (Açıköğretim) TYT 1000 1025 211,63123 378,61030
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi(Açıköğretim) TYT 500 513 195,55952 397,62012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim(Açıköğretim) TYT 500 513 201,62033 337,96740
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 300 308 195,51784 439,29361
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Muhasebe ve VergiUygulamaları (Açıköğretim) TYT 2000 2050 195,74288 361,52108
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) TYT 500 513 227,78587 318,98994
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Perakende Satış veMağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500 513 206,80055 321,56013
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) TYT 750 769 203,69428 409,88765
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 6000 6003 165,46452 466,72956
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) TYT 9000 9225 199,92241 416,76788
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi(Açıköğretim) TYT 1000 1023 215,15523 408,01100
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarım (Açıköğretim) TYT 900 923 198,11953 454,25945
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) TYT 1500 1537 235,25784 392,65675
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) TYT 700 718 196,21839 329,22702
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) TYT 250 257 197,45599 370,50394
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Web Tasarımı ve Kodlama(Açıköğretim) TYT 1500 1538 218,29882 428,52258
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1500 1538 192,67619 385,81781
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler(Açıköğretim) TYT 800 820 201,84199 381,78749
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) TYT 1500 1538 200,86108 345,56275
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2000 2050 220,55815 371,08369
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) TYT 1000 740 168,27450 346,31761
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi(Açıköğretim) TYT 1000 357 168,23603 295,03857
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) TYT 3000 414 169,45057 295,34639
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) TYT 500 175 168,23142 277,16793
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) TYT 5000 5125 208,96046 347,85763
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 500 489 167,30965 314,31124
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) TYT 2000 327 169,26135 319,63397
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) TYT 800 287 171,40437 297,89443
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) TYT 1500 824 165,94314 296,84575
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) TYT 5000 2860 168,90633 413,58703
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) TYT 5000 5125 202,58157 412,24912
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi(Açıköğretim) TYT 1000 1025 183,19090 303,12880
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) TYT 2000 1380 167,81850 357,67253
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Lojistik (Açıköğretim) TYT 1000 664 167,22142 297,81336
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) TYT 1000 1025 193,66667 268,19227
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) TYT 750 308 168,02080 286,84680
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 500 263 170,60127 299,64517
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1500 702 168,78794 353,71079
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1500 1153 168,53267 365,70157
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) TYT 2000 2050 189,26846 371,36928
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) TYT 3000 3024 168,06259 335,21529
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) TYT 750 286 168,51850 318,16345
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) TYT 1000 109 170,78950 311,80729
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik(Açıköğretim) TYT 1000 236 168,87509 335,21080
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler(Açıköğretim) TYT 1500 345 170,03138 275,21642
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) TYT 2000 2049 213,03230 438,62004
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hukuk Büro Yönetimi veSekreterliği (Açıköğretim) TYT 1500 700 167,30959 286,87485
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) TYT 600 385 167,16060 401,91328
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) TYT 1600 1278 168,42254 504,67001
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1700 1743 188,35731 444,24544
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) TYT 2200 2255 191,18146 348,76038
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200 2141 168,18851 341,24183
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2000 299 168,52121 378,0232