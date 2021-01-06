AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Binlerce kişi her yıl Açık Öğretim Fakültelerine kayıt yaptırıyor. Kayıtlı öğrencilerin her dönem kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Aksi taktirde öğrencilikleri düşüyor. İşte detaylarıyla AÖF kayıt yenileme işlemleri...

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

* 08-12 Şubat 2021 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı

* 15-19 Şubat 2021 Ekle‒Sil Haftası

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

ONLİNE KAYIT YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını öderler.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilir.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımları uygulayınız;

1. Derslerini seç.

2. Ücretini öde.

3. Otomasyondan kaydını kontrol et.

4. Ders kitapların e-Kampüs'te.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLAR NE ZAMAN?

* 15-20 Mart 2021 I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

* 29 Mart-03 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (1 Hafta)

* 29 Mart-09 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (2 Hafta) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Hukuk Fakültesi / Eczacılık Fakültesi / Turizm Fakültesi / Eskişehir Meslek Yüksekokulu / Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Devlet Konservatuvarı)

*12-16 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)

* 26-30 Nisan 2021 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

* 06-11 Mayıs 2021 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları

DÖNEM SONU SINAVLARI

* 24 Mayıs-05 Haziran 2021 Dönem Sonu Sınavları (29-30 Mayıs 2021 Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı)

BÜTÜNLEME SINAVLARI

* 11-16 Haziran 2021 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları

TEK DERS SINAVLARI

* 25 Haziran 2021 Yaz Okulu Açılmayan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

* 28 Haziran 2021 Tek Ders Sınavı