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AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Fakültelerinde 1.dönemin sona ermesinin ardından gözler 2.dönem (Bahar Dönemi) kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Peki AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Binlerce kişi her yıl Açık Öğretim Fakültelerine kayıt yaptırıyor. Kayıtlı öğrencilerin her dönem kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Aksi taktirde öğrencilikleri düşüyor. İşte detaylarıyla AÖF kayıt yenileme işlemleri...

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

* 08-12 Şubat 2021    Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı 

* 15-19 Şubat 2021    Ekle‒Sil Haftası

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

ONLİNE KAYIT YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını öderler.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilir.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımları uygulayınız;

  • 1. Derslerini seç.
  • 2. Ücretini öde.
  • 3. Otomasyondan kaydını kontrol et.
  • 4. Ders kitapların e-Kampüs'te.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLAR NE ZAMAN?

* 15-20 Mart 2021    I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

* 29 Mart-03 Nisan 2021    Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (1 Hafta)

* 29 Mart-09 Nisan 2021    Ara Sınavlar  (Tek  ara sınav  yapan  birimler  için)  (2  Hafta) (İktisadi  ve İdari  Bilimler Fakültesi / Hukuk Fakültesi / Eczacılık       Fakültesi / Turizm Fakültesi / Eskişehir       Meslek Yüksekokulu / Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Devlet Konservatuvarı)

*12-16 Nisan 2021    Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)

* 26-30 Nisan 2021    II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

* 06-11 Mayıs 2021    Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

DÖNEM SONU SINAVLARI

* 24 Mayıs-05 Haziran 2021    Dönem Sonu Sınavları (29-30 Mayıs 2021 Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı)

BÜTÜNLEME SINAVLARI

* 11-16 Haziran 2021    Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı  Olmayan  Dersler  için  Dönem  Sonu  Mazeret Sınavları

TEK DERS SINAVLARI 

* 25 Haziran 2021    Yaz Okulu Açılmayan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

* 28 Haziran 2021    Tek Ders Sınavı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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