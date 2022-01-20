Anadolu Üniversitesi'ne kayıtlı olan öğrenciler, fakülte ve sınavlarına ilişkin çeşitli konuları araştırıyor, sorularına yanıt arıyorlar. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi açık öğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022 bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 2022 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim İktisat ve İşetme Fakülteleri 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi için kayıt yenileme işlemleri için tarih verdi. Bahsi geçen bahar dönemi için kayıt yenileme tarihini 7- 18 Şubat olarak belirleyen Anadolu Üniversitesi, detaylı bilgi için anadolu.edu.tr sitesinin ziyaret edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.