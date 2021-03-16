AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2021 | AÖF 2. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sayfasında AÖF 2021 sınav takvimi yer aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınavları için tarihler açıklandı. Lisans ya da önlisans öğrencileri kayıtlarını tamamladıktan sonra bahar dönemi sınavlarına girebilecek. İşte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2021

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2021

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav tarihi: 10 - 11 Nisan 2021

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yani final sınav tarihi: 9 - 30 Mayıs 2021

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi: 8 Ağustos 2021

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle 1. dönem sınavları yüz yüze yapılamamıştı. Öğrenciler vize ve final sınavlarına online girmişti. AÖF'ün bahar dönemi sınavlarının da online olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Koroanvirüs vaka sayıları göz önünde bulundurularak karar verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.