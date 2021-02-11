Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2021 ikinci dönem sınavları yüz yüze mi, online mi yapılacak? Eğitimlerini açıktan devam ettirenler bahar dönemi sınavlarına girmeyi bekliyor. AÖF kayıt yenilemeleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30'da sona erecektir. Ardından Nisan ayında ara sınavlar başlayacak. Peki AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak 2021? AÖF ikinci dönem sınavları online mı olacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK?

AÖF sınavlarının online yapılması bekleniyor. Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “ Tüm imkanlarımızla bu mücadeleye katkı sunmaya çalışıyoruz. Biz bu alandaki tüm kararlarımızı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda, öğrencilerimizin hiçbirini mağdur etmeyecek şekilde belirliyoruz.” dedi.

Anadolu Üniversitesi güz dönemi çevrimiçi ara sınavlarına toplam 1 milyon 73 bin aday katılım gösterdi. Bahar döneminde yapılacak sınavlara yine benzer oranda katılım sağlanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak istişareler sonucunda sınavların internet üzerinden mi yoksa online yapılacağına karar verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında kitlesel hareketliliği artıracak faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmişti. Yüz yüze sınavların kapalı ortam gerçekleştirilmesi ve sınava katılacak öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle sınavların online olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Öğrenciler, www.anadolu.edu.tr adresindeki Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir. Sınava internet erişimi olan bilgisayar, akıllı cep telefonu, diz üstü bilgisayar vb. cihazlar ile istediğiniz yerden katılabilirsiniz.

Daha önceki vize sınavında da olduğu gibi 20 soru için 30 dakika süre olacak.

2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021