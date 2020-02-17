AÖF ders seçimi (ekle-sil) tarihleri ne zaman 2020? AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme yapan adaylar internette araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF ders seçimi (ders ekle-sil) tarihleri ne zaman 2020? AÖF ders seçimi nasıl yapılır 2020? Kayıt yenileme ücreti ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE-SİL) NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde kayıtlarını yeniliyor. Bahar dönemi işlemleri 17 Şubat ve 28 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle yapılacak.

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE-SİL) NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders seçimi için 1 yarı yılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilirler. Öğrenciler ders seçimini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaparlar ve sonradan seçtikleri derslere itiraz edemezler. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamazlar. Öte yandan ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapılacağından mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. Ders Seçimi:

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. Kayıt Yenileme Ödemesi:

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

3. Kayıt Yenileme İşleminin Kontolü:

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. Ders Kitaplarının Dağılımı:

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN 2020?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri bugün başladı. Kayıt yenileme işlemleri 28 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

28 Şubat 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2020?

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 22-23 Ağustos 2020

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83-- AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76-- BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70-- BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65-- BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60-- CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55-- CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49-- CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45-- DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39-- DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)