Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları 19 Kasım'da erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''Değerli DGS adaylarımız,5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖF DGS ek yerleştirme kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF DGS EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

Bu duyuru; 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adayların, Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemlerini kapsamaktadır.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 24 Kasım 2020 Salı günü saat 09:00’da başlayıp, 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi: https://aoskayit.anadolu.edu.tr​

Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

27 Kasım 2020 tarihinden sonra çevrimiçi veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

2020 DGS şartlı kayıt duyurusunda; “2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26.08.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.” denilmektedir. Buna göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Lisans Programlarına 2020 DGS Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan ancak yükseköğretim kurumlarından yukarıda açıklanan nedenlerle mezun olamayan adayların durumlarını belgelemeleri halinde 24-27 Kasım 2020 tarihleri arasında kayıtları yapılacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız.