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AÖF DGS kayıt işlemleri ne zaman? | Gerekli belgeler

Açık öğretim Fakültesi Dikey Geçiş Sınavı kayıtlarına sayılı günler kala, AÖF DGS'ye girecek öğrenciler tarafından kayıtların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

AÖF DGS kayıt işlemleri ne zaman? | Gerekli belgeler

Ön lisans öğrencileri için lisans mezunu olabilme hakkı tanıyan Dikey Geçiş Sınavı, 4 yıllık üniversiteye geçebilmeyi sağlayan ve ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınav sistemidir. Bu sınava katılım, açık öğretim ön lisans mezunu veya meslek yüksek okulu mezunu adaylar tarafından gerçekleştirilebilir.

Aynı zamanda açık öğretim ön lisans son sınıf öğrencileri  ve meslek yüksek okulu son sınıf öğrencileri de DGS'ye girme hakkına sahiptir. 

Açık öğretim Fakültesi'nde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim - öğretim döneminde DGS kayıtları da merak konusu haline geldi. İşte DGS hakkında bilmeniz gereken her şey!

AÖF DGS KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt işlemleri 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü arasında yapılacaktır.

İnternet Başvurularınızı https://aoskayit.anadolu.edu.tr/ adresinden yapabilir, ödemenizi de yaptıktan sonra ilgili kayıt tarihleri içinde AÖF bürolarına başvurarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz. 20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYIN

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • İnternet Başvuru Belgesi
  • Öğrenci Bilgi Formu
  • Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
  • Öğrenim Belgesi
  • Not Durum Belgesi

AÖF DGS BÖLÜMLERİ VE PUANLARI

https://www.osym.gov.tr/TR,15729/2019-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

AÖF DGS kayıt işlemleri ne zaman? | Gerekli belgeler

AÖF DGS kayıt işlemleri ne zaman? | Gerekli belgeler

AÖF DGS kayıt işlemleri ne zaman? | Gerekli belgeler

AÖF DGS kayıt işlemleri ne zaman? | Gerekli belgeler

AÖF DGS kayıt işlemleri ne zaman? | Gerekli belgeler

Berna Akkaya
Editör


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